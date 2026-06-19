Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Ayhan Bülent Toptaş, son 5 aylık dönemde yaşanan enflasyonun asgari ücret üzerinde ciddi bir kayba yol açtığını ifade etti.
Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürüyor: Ekonomist Toptaş rakam verdi
Asgari ücrete ara zam bilmecesi sürerken, ekonomi uzmanlarından değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan emekli ekonomi uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, mevcut asgari ücretin resmi enflasyon karşısında yüzde 16 oranında eridiğini belirterek ara zam için rakam verdiKaynak: ANKA
Toptaş, “Yani 5 ayda yüzde 16’lık resmi bir enflasyon yaşadık. Önümüzdeki ay gelecek verilerle birlikte bu oran yüzde 17-18’e kadar çıkabilir. Bu kümülatif bir süreç. Sadece son 6 ay değil, önceki dönemlerde de sürekli bir gelir kaybı yaşanıyor” dedi.
Mevcut asgari ücretin reel karşılığının düştüğünü vurgulayan Toptaş, “Asgari ücretin bugün en az yüzde 16’sı elden gitti. Ocak ayındaki 20 bin liraya denk geliyor. Yıllık enflasyon tahmini olan yüzde 16 seviyesine 5 ayda ulaştık” ifadelerini kullandı.
Alım gücündeki düşüşe de dikkat çeken Toptaş, ekonomi yönetiminin ara zam konusunda temkinli davrandığını belirtti. Ücret artışının talebi ve maliyetleri artırabileceği yönünde endişeler bulunduğunu ifade eden Toptaş, özellikle turizm ve emek yoğun sektörlerde maliyet baskısının artabileceğini söyledi.
Toptaş, yüksek ve oynak enflasyonun dar ve sabit gelirli kesimler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, “Bu durum sadece fiyat artışlarıyla sınırlı değil. Sürekli değişen fiyatlar insanların ekonomik algısını da bozuyor” dedi.
“Asgari ücret enflasyonun tek sebebi değil” diyen Toptaş, enflasyonla mücadelede farklı alanlara odaklanılması gerektiğini ifade etti. Kamuda tasarruf yapılması ve vergi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Toptaş, dolaylı vergilerin azaltılması ve yüksek gelir gruplarına yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.
Ara zam tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Toptaş, “Ekonomi yönetimi açısından bakıldığında zam enflasyonu artırabilir. Ancak sosyal açıdan değerlendirildiğinde insanların alım gücü ciddi şekilde zayıfladı. Bu nedenle bir gelir desteği sağlanması gerekiyor” diye konuştu.
"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 18-19 SEVİYESİNDE BİR ARTIŞ YAPILMALI"
Resmi enflasyon verileri dikkate alındığında asgari ücrete yüzde 18-19 seviyesinde bir artış yapılması gerektiğini belirten Toptaş, temmuz ayında konunun yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.
Öte yandan vatandaşlar da hayat pahalılığı nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü dile getiriyor. Nurten Öyke, “Ocak ayında aldıklarımızı haziran ayında aynı fiyata alamıyoruz. Günlük harcamamız bin 500 liraya çıktı” dedi.
Sakine Öyke ise fiyat artışlarının haftalık olarak hissedildiğini belirterek, “Aynı markette bir hafta sonra bile aynı fiyata alışveriş yapamıyoruz. Hissettiğimiz enflasyon yüzde 40’ın üzerinde” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar, hem asgari ücret hem de emekli maaşlarına ara zam yapılması gerektiğini vurguluyor.