Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürüyor: Ekonomist Toptaş rakam verdi

Toptaş, “Yani 5 ayda yüzde 16’lık resmi bir enflasyon yaşadık. Önümüzdeki ay gelecek verilerle birlikte bu oran yüzde 17-18’e kadar çıkabilir. Bu kümülatif bir süreç. Sadece son 6 ay değil, önceki dönemlerde de sürekli bir gelir kaybı yaşanıyor” dedi.