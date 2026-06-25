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Temmuz ayına kısa bir süre kala asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, “ara zam yapılacak mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanacak olması, memur ve emekli maaşlarında artışı gündeme getirirken, asgari ücret için beklentiler de yeniden yükseldi.

2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle asgari ücrette yüzde 27 oranında artışa gidilmişti. Buna göre 1 Ocak 2026 itibarıyla net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak uygulanmaya başlandı. İşverene toplam maliyet ise 40.874,63 TL oldu.

Son zam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık 2025’te aldığı karar doğrultusunda yapılmış ve 2025 yılında 22.104,67 TL olan net ücret 2026’da 28.075,50 TL’ye yükseltilmişti.

Peki temmuz ayında yeni bir artış gündemde mi? Konuya ilişkin yapılan son açıklamalar, beklentilerin aksine farklı bir tabloya işaret ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut durumda asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açık şekilde ifade etti.

Güler, dar gelirli vatandaşlara destek vurgusu yaparken, “Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok” sözleriyle ara zam beklentilerine net bir yanıt verdi.

Tüm bu gelişmeler, temmuz ayında asgari ücrete ara zam ihtimalinin şu aşamada gündemde olmadığını gösterirken, gözler enflasyon verileri ve ilerleyen süreçte yapılabilecek olası yeni değerlendirmelere çevrildi.