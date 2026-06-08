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Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL’ye yükseltildiğini hatırlatarak, mevcut uygulamada asgari ücret artışlarının yılda bir kez yapıldığını ifade etti.

GEÇİM SIKINTISI TALEPLERİ ARTIRIYOR

Enflasyonla mücadelede istenen sonucun henüz alınamaması ve yüksek fiyat artışlarının devam etmesi, sabit gelirli vatandaşların alım gücünde ciddi kayıplara yol açtı. Bu durum, ücret ve maaşlarda iyileştirme taleplerinin daha sık gündeme gelmesine neden oluyor.

Asgari Ücret İnisiyatifi de bu kapsamda İstanbul Sultançiftliği’nde eylem düzenledi. Grup, hükümetin geçim krizini gizlemeye çalıştığını savunarak asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler ve emekli aylıkları için ara zam talebini yineledi.

ASGARİ ÜCRETTE ERİME DİKKAT ÇEKİYOR

Ocak ayında yapılan yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 TL’ye yükselen asgari ücret, yüksek enflasyon karşısında hızla erimeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerine çıktı. Uzmanlar yıl sonunda enflasyonun yüzde 32’nin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Bu süreçte asgari ücretin alım gücünde önemli bir kayıp yaşandı. Yılın ilk beş ayında asgari ücrette toplam 4 bin 663 TL’lik erime gerçekleşti.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

TÜRK-İŞ’in mayıs ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 35 bin 174 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL olarak hesaplandı.

Bu veriler doğrultusunda 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 7 bin TL altında kaldı.

ARA ZAM BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI

Hayat pahalılığının en önemli gündem maddesi olduğu bu dönemde milyonlarca çalışan, temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyordu.

ANKA Haber Ajansı’nın iktidar ve ekonomi çevreleriyle yaptığı görüşmelere göre, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması planlanmıyor ve bu yönde herhangi bir hazırlık bulunmuyor. Ekonomi çevreleri, mevcut sistemde asgari ücret artışlarının yıllık bazda sürdürüleceğini vurguluyor.