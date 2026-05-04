TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "AKP'nin ülkeyi sürüklediği uçurum karşısında, artık kimsenin yılın ikinci yarısını bekleme lüksü kalmamıştır." diyen Yavuzyılmaz iktidara 'hemen, şimdi' asgari ücrete ara zam çağrısında bulundu.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

Hemen şimdi, asgari ücretliye ara zam yapılması şarttır!

TÜİK verileriyle gerçekler arasındaki uçurum derinleşiyor.

Nisan 2026 itibarıyla aylık enflasyon %4,18; yıllık enflasyon %32,37 olarak açıklandı.

Geçen ay, aylık enflasyon %1,94; yıllık enflasyon %30,87'ydi.

Bu oranlar, çarşı-pazardaki gerçek pahalılığın sadece "resmi" olarak maskelenmesi.

AKP’nin ekonomi politikası ülkedeki fakirliği toplumun geniş kesimlerine yayarak adeta normalleştiriyor.

%32,37'lik yıllık enflasyon, Ocak ayında asgari ücretliye verilen %27'lik artışı çoktan yuttu.

Memur ve emekli ise %18,60 zamla ezilmeye mahkum edildi.

Cepteki para eksiliyor, borç yükü artıyor.

Bu tablo karşısında sessiz kalmak, halkın ekmeğinin çalınmasına ortak olmaktır.

Veriler net, hesap ortada⬇️

AKP'nin ülkeyi sürüklediği uçurum karşısında, artık kimsenin yılın ikinci yarısını bekleme lüksü kalmamıştır.

Hemen şimdi, asgari ücretliye ara zam yapılması şarttır!