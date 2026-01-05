CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilgekağan Şarbat hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçen şunları yazdı:

"Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilgekağan Şarbat hakkında tahliye kararı verildi. Bilgekağan asgari ücretlinin hakkını savunduğu için tutuklanmıştı ve haklıydı. Bugün asgari ücretliler, emekçiler, emekliler, gençler insanca yaşamak istiyor. Milyonlar açlığa mahkum ediliyor. Gençlerin iktidarın yoksullaştırma politikalarına itirazı haktır ve son derece haklıdır. Geçmiş olsun Bilgekağan, darısı tüm siyasi tutuklulara…"

NE OLMUŞTU?

Kadıköy’de asgari ücret protestosunda attığı sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat, Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.