Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Asgari Ücret İnisiyatifi, artan gıda, kira ve akaryakıt fiyatları karşısında asgari ücretin yetersiz kaldığını vurgulayarak sesini yükseltti. TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmaları engellenen grup, Olgunlar Caddesi’nde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesini öngören yasal düzenleme taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

"YÜZDE 27’LİK ZAM DAHA ELE GEÇMEDEN ERİDİ"

İnisiyatif adına açıklamayı okuyan Nurseli Gözüaçık, 2026 yılı başında yapılan zamların enflasyon karşısında hızla değer kaybettiğine dikkat çekti. Gözüaçık, şu çarpıcı rakamları paylaştı:

RESMİ ENFLASYON ETKİSİ

2026 yılının ilk üç ayında enflasyonun yüzde 10,04 olarak gerçekleşmesiyle, yılbaşındaki 5 bin 971 liralık artışın yaklaşık yüzde 47’si (2 bin 819 TL) nisan ayı gelmeden eridi.

Açlık Sınırı ve Ücret Makası: Açlık sınırının 30 bin lirayı aştığı güncel ekonomik tabloda, 28 bin liralık asgari ücretin insani bir yaşam sağlamaktan çok uzak olduğu vurgulandı.

TEMEL TALEP: YILDA 4 KEZ GÜNCELLEME

Asgari Ücret İnisiyatifi, enflasyonla mücadelenin faturasının emekçilere kesilmesini reddettiklerini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nda köklü bir değişiklik talep etti. TBMM’ye sunulan dilekçelerde öne çıkan talepler şunlar:

Yasal güvence: İş Kanunu’na "Asgari ücret; milli geliri ve enflasyonu baz alarak yılda dört kez güncellenir" maddesinin eklenmesi.

Hane halkı esası: Ücretin sadece işçi üzerinden değil, bir ailenin yaşam maliyeti üzerinden hesaplanması.

Refah payı: Büyümeden pay alan, sadece açlık sınırına endeksli olmayan bir toplumsal taban ücreti belirlenmesi.

Çalışma süreleri: "6 saat iş günü ile herkese iş" talebiyle işsizliğe karşı çözüm üretilmesi.

"MESELE KAYNAK DEĞİL, BÖLÜŞÜM TERCİHİ"

Açıklamada, mazot fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 40’ı aşmasının gıda maliyetlerini körüklediği ve enerji enflasyonunun emekçinin sırtındaki yükü artırdığı ifade edildi. İktidarın "kaynak yok" söylemine karşı çıkan Gözüaçık, "Sorun kaynak eksikliği değil, bölüşüm tercihidir. Emeğin payını büyüten adil bir politika hayata geçirilmelidir" dedi.

Basın açıklamasının ardından Meclis’e toplu yürüyüşüne izin verilmeyen grup üyeleri, dilekçelerini sunmak üzere ayrı gruplar halinde TBMM’ye hareket etti. Eyleme DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da destek verdi.