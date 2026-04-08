En düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye getirilirken, asgari ücret ise 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti. Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşı yapılan zam ile 30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısına gelememişti.
Asgari ücret için ara zam açıklaması: Uzman isimden ‘42 bin TL’ detayı
SGK Uzmanı Karakaş, yasal bir engel olmadığını vurgulayarak Temmuz ayı için beklentilerini sıraladı. Memur ve emekliyi ne kadar zam bekliyor? Seyyanen zam için hangi tarih öngörülüyor?Derleyen: Süleyman Çay
Ocak ayında yüzde 4,84, şubatta 2,96 ve mart ayında 1,94 enflasyon ile toplamda yüzde 10,04 emekli ve asgari ücret eridi. Bu noktada maaşlar erirken gelen ürün zamları ile geçinmek zor.
6 ayın ardından emekli ve memurun maaşına enflasyon farkına göre zam yapılacak. Ancak asgari ücrete bir artış yapılmıyor. Bu noktada çalışanlar umudunu temmuz ayındaki zamma çevirdi.
Asgari ücrete ara zam tartışmalarına SGK uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, bugün yaklaşık 42 bin 585 TL civarında maaşın olması gerektiğinin altını çizdi. Karakaş, yüzde 51,7 oranında bir artış olması gerektiğini söyledi.
Temmuz ayına dair Karakaş, ara zam yapılmasının önünde yasal bir engel olmadığını belirterek, geçmişte de benzer uygulamaların yapıldığını söyledi. Karakaş, "Enerji gibi kalemlere ciddi zamlar geldi, alım gücü hızla eridi. Dolayısıyla ara zam ihtimali gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.
Emeklilere yönelik beklentileri de değerlendiren Karakaş, "En iyimser senaryoda önümüzdeki üç ayda enflasyon düşük kalırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 15, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 10-11 civarında zam görünebilir. Daha kötü senaryoda bu oranlar artabilir" şeklinde konuştu.
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme nedeniyle genellikle enflasyonun altında zam aldığını vurgulayan Karakaş, bu durumun Temmuz ayında da devam etmesinin beklendiğini aktaran Karakaş, bu nedenle eşitleme taleplerinin arttığını belirtti.
Seyyanen zam konusuna ise Karakaş, bunun emekliler için en etkili çözüm olacağını ancak mevcut ekonomik koşullarda 2026 Temmuz için zor göründüğünü söyledi. Karakaş, “Daha olası tarih olarak 2027 öngörülüyor” dedi.
Son olarak Karakaş, “Emeklilerin ve çalışanların durumu oldukça zor. Sistemin dengelenmesi ve insanların nefes alabilmesi için kapsamlı adımların atılması artık kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.