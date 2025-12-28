Türkiye'de 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti protesto etmek amacıyla CHP Kadıköy Gençlik Kolları tarafından düzenlenen basın açıklaması sırasında, Kadıköy Gençlik Kolları yöneticilerinden Bilge Kaan Şarbat gözaltına alındı.

Geceyi emniyette geçiren Şarbat, Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Şarbat hakkında tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Kadıköy Gençlik Kolları üyeleri, Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya gelerek Süreyya Operası önüne kadar yürüyüş gerçekleştirmişti. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, ekonomik tabloya ve mevcut yönetime ilişkin eleştirilere yer verilmişti.

Protesto sırasında CHP İstanbul İl Gençlik Başkanı Erdem Kara, CHP Kadıköy Gençlik Kolları'ndan bir yöneticinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.