Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Mayıs 2026 Enflasyon Bülteni’ni yayımladı. Araştırmaya göre asgari ücret yılın dördüncü ayında 4 bin 110 lira değer kaybetti. En düşük emekli aylığında yaşanan erime ise 2 bin 928 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIĞI NASIL ERİYOR?

DİSK-AR’ın TÜİK verilerini temel alarak hazırladığı bültene göre, Nisan 2026 itibarıyla asgari ücretin satın alma gücü 4.110 TL azaldı. En düşük emekli aylığı da aynı dönemde 2.928 TL eridi. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşların reel değeri hızla düşmeye devam ediyor.

ENFLASYON RAKAMLARI ALARM VERİYOR

Bültende yer alan resmi verilere göre:

Yıllık enflasyon yüzde 32,37

Gıda enflasyonu yüzde 34,55

Son bir ayda (Nisan) fiyatlar yüzde 4,18 arttı

12 aylık ortalama enflasyon yüzde 32,43 seviyesinde gerçekleşti

Gıda enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde seyretmesi, özellikle dar gelirli vatandaşları daha fazla zorluyor.

DÜŞÜK GELİRLİLER GIDADAN KISIP KİRA VE ULAŞIMA YÖNELİYOR

Raporda, enflasyonun düşük gelir gruplarını ağır şekilde etkilediği vurgulandı. Düşük gelirlilerin harcama alışkanlıkları değişmek zorunda kalıyor. “Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor” tespiti yapıldı

GELİR EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Bültende gelir dağılımındaki adaletsizliğe de dikkat çekildi:

En düşük yüzde 20’lik gelir grubu, toplam gelirin yalnızca yüzde 6,3’ünü alırken, harcamalarının yüzde 30,4’ünü gıdaya ayırıyor.

En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu ise toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken, gıda harcamalarının payı sadece yüzde 12,8 seviyesinde kaldı.

DİSK-AR’ın raporuna göre enflasyonun özellikle gıda ve temel ihtiyaç kalemlerinde yüksek seyretmesi, dar ve sabit gelirlilerin yaşam standartlarını giderek düşürüyor.