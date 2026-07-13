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Kulislerde yer alan bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın seçim hazırlıkları kapsamında vatandaşlara düzenli ödeme yapılmasını içeren bir çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Söz konusu destek için kaynak oluşturulmasına yönelik adımlar atıldığı da iddialar arasında yer aldı.

CİMER BAŞVURUSUNA YANIT VERİLMEDİ

12 Punto'nun haberine göre iddiaların ardından 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Ancak yasal süre dolmasına rağmen başvuruya herhangi bir yanıt verilmedi.

SÜRE AŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bilgi edinme başvurularında 15 iş günü içinde yanıt verilmesi gerekirken, ek süre durumunda bunun başvuru sahibine bildirilmesi gerekiyor. Buna rağmen 30 iş günü geçmesine karşın herhangi bir geri dönüş yapılmadı.

İKİ BAKANLIK ARASINDA KALDI

Başvurunun ardından sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yönlendirildiği, ancak her iki bakanlığın da konuya ilişkin net bir yanıt vermediği görüldü.

“Asgari Geçim Desteği” iddiasına ilişkin belirsizlik sürerken, kamuoyunun konuya dair resmi açıklama beklentisi devam ediyor.