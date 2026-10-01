Yeniçağ Gazetesi
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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler

Geri dönüşüm merkezinde toplanan yaklaşık 300 ton cam şişe ve kavanoz, çöpe gönderilmek yerine kırılarak bir otoyolun altında kullanıldı. Cam parçaları, yol dolgusuna dönüştürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler - Resim: 1

Uygulama 2002 senesinde, bölgede cam atıkların giderek birikmesi üzerine uygulamaya koyuldu. Camların başka bir tesise taşınması yerine hemen yakındaki yol çalışmasında değerlendirilmesiyle hem atıkların tekrardan kullanılması hem de farklı bir yol malzemesinin denenmesi amaçlandı.

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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler - Resim: 2

300 TON YOLUN ALTINA SERİLDİ

Şişe ve kavanozlar önce küçük parçalara ayrılarak kum ve çakıla benzer bir malzemeye dönüştürüldü. Yaklaşık 300 ton kırılmış cam, yolun 60 metrelik bölümüne 20 ila 30 santimetre kalınlığında bir tabaka halinde serildi.

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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler - Resim: 3

Cam tabakasının üstüne yaklaşık 1,2 metre dolgu malzemesi, daha sonra yolun diğer katmanları yerleştirildi.

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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler - Resim: 4

Bu yöntemle cam araçların doğrudan üzerinden geçtiği bir yüzey değil, yolun altındaki dolgu sisteminin bir parçası haline geldi.

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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler - Resim: 5

Kırılmış camın tercih edilmesinin sebebi, uygun şekilde işlendiğinde yol yapımında kullanılan bazı doğal malzemelere benzer özellikler gösterebilmesiydi.

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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler - Resim: 6

Buna karşılık camın hazırlanması için gereken kırma ve işleme süreci, bölgede bolca yer alan doğal taş ve çakılı kullanmaktan daha pahalıydı.

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Asfalta 300 ton cam parçası döktüler - Resim: 7

Bu sebeple uygulamanın geniş ölçekte yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri maliyet oldu.

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