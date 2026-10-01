Asfalta 300 ton cam parçası döktüler

Uygulama 2002 senesinde, bölgede cam atıkların giderek birikmesi üzerine uygulamaya koyuldu. Camların başka bir tesise taşınması yerine hemen yakındaki yol çalışmasında değerlendirilmesiyle hem atıkların tekrardan kullanılması hem de farklı bir yol malzemesinin denenmesi amaçlandı.