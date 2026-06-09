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Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen trafik kazasında asfalt yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Palabıyık köyü yol ayrımında bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.A. yönetimindeki 06 DYL 120 plakalı asfalt yüklü tanker ile Ö.Ö. idaresindeki 42 AAU 22 plakalı Chevrolet marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Ö.Ö. ile aynı aileden F.Ö., A.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.