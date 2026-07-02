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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir asfalt şantiyesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Aşağıarmutlu mevkisinde faaliyet gösteren asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bölgede hazır beklerken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.