Bugün şirketler için ofisler çalışma alanı olmanın ötesine geçerek; kurum kültürünü yansıtan, çalışan deneyimini destekleyen ve marka algısını güçlendiren stratejik mekanlar olarak değerlendiriliyor. Kurumsal çalışma alanlarında yaşanan dönüşüm, ofis tasarımına bakışı da değiştiriyor. Uluslararası tasarım markalarına erişimin yanı sıra, teknik koordinasyon ve proje yönetimi gibi süreçler de her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

İstanbul merkezli proje yönetim ve danışmanlık şirketi ASEO Design, Avrupa’nın premium tasarım markalarını Türkiye'deki mimarlık ofisleri, proje yönetim firmaları ve kurumsal yatırımcılarla buluşturarak, ofis tasarımının tek merkezden yönetilmesini sağlıyor. Şirket; yönetici ofislerinden toplantı alanlarına, açık ofislerden akustik çözümlere kadar, farklı ölçeklerdeki projelerde marka seçimi, teknik danışmanlık, uluslararası tedarik, lojistik koordinasyonu ve uygulama süreçlerini birlikte ele alıyor. ASEO Design'ın proje bazlı çözüm ortakları arasında; İtalya'nın köklü tasarım markaları Tecno ve 4Mariani, Almanya'nın ergonomi odaklı markası Wilkhahn ile akustik çalışma kabinleri alanında dünyanın önde gelen markalarından Framery yer alıyor.

Ofisler kurumların kimliğini yansıtıyor

Son yıllarda hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketler, çalışan deneyimini destekleyen mekanlara daha fazla yatırım yapmaya başladı. Yönetici ofisleri, toplantı alanları ve ortak çalışma alanları, fonksiyonel mekanlar oldukları kadar; kurumun vizyonunu ve çalışma kültürünü yansıtan önemli unsurlar olarak da öne çıkıyor. Yeni nesil kurumsal projelerde ergonomi, akustik konfor, sürdürülebilir malzeme seçimi ve uzun ömürlü tasarım anlayışı da önem kazanıyor.

ASEO Design Kurucusu Aydın Şengün, yaşanan dönüşümü şöyle değerlendiriyor:

“Başarılı projelerde kaliteli ürünler ne kadar etkiliyse, doğru markayı doğru projeyle buluşturmak da bir o kadar önemli. Biz kendimizi bir mobilya tedarikçisi olarak değil, mimar ve yatırımcılar için proje sürecini kolaylaştıran bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Amacımız, tasarım kararından uluslararası lojistiğe kadar tüm süreci yöneterek projelere uzun vadeli değer kazandırmak."

Proje bazlı yaklaşım ön planda

ASEO Design, her kurumsal projede ihtiyaçların farklı olması sebebiyle, standart ürün satışı yerine proje bazlı çalışma modelini benimsiyor. Mekanın kullanım senaryosu, kullanıcı profili, mimari dili ve teknik gerekliliklerini birlikte değerlendirerek her proje için en uygun marka ve ürün kombinasyonunu oluşturuyor.

Bu yaklaşım sayesinde hem estetik açıdan güçlü mekanlar hem de uzun yıllar tercih edilebilecek, kullanıcı deneyimini destekleyen ve yatırım değerini koruyan çalışma alanları oluşturulması hedefleniyor.

Avrupa ile Türkiye arasında güçlü bir köprü

Türkiye'deki mimarlık ofisleri ve kurumsal yatırımcılarla yakın işbirliği içinde çalışan ASEO Design, Avrupa'daki üreticilerle yürüttüğü doğrudan ilişkiler sayesinde proje süreçlerinin daha kontrollü ve verimli ilerlemesini sağlıyor. Marka seçimi, teklif yönetimi, teknik koordinasyon, üretim takibi, uluslararası lojistik ve teslimat süreçlerinin tek noktadan yönetilmesi, özellikle büyük ölçekli kurumsal projelerde önemli bir avantaj sunuyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde Avrupa'daki çözüm ortaklığı ağını genişleterek; yönetici ofisleri, çalışma alanları ve premium kurumsal projelerde Türkiye'deki mimarlık ekosistemine daha fazla değer katmayı hedefliyor.

ASEO Design Hakkında

ASEO Design, İstanbul merkezli bir proje yönetim ve danışmanlık şirketidir. Premium kurumsal ofisler, yönetici alanları ve üst segment yaşam mekanları için marka seçimi, uluslararası tedarik, teknik koordinasyon ve proje danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Tecno, 4Mariani, Wilkhahn ve Framery gibi Avrupa'nın önde gelen tasarım markalarıyla yürüttüğü proje bazlı iş birlikleriyle mimarlık ofislerine, yatırımcılara ve kurumsal müşterilere uçtan uca çözüm sağlamaktadır.