Fenerbahçe'nin bu sezon gol yollarındaki en üretken ismi olarak öne çıkan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sakatlık durumu belli oldu.

ASENSIO'NUN SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

Beşiktaş derbisinde ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyerek sahayı terk eden Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi. Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'den Asensio açıklaması şöyle:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

NE ZAMAN DÖNECEK?

Asensio'nun yaşadığı bu sakatlık nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte ligde Kayserispor ve Rizespor maçlarıyla birlikte kupada Konyaspor karşısında forma giyemeyecek olan tecrübeli oyuncunun Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.