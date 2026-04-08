Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan olumsuz haber geldi. Kayserispor karşılaşmasında görev alamayacak olan İspanyol futbolcunun sahalara dönüş süresinin uzayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe forması giyen İspanyol oyuncu Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Dizindeki şişliğin azalmasının ardından ikinci kez MR kontrolünden geçmesi beklenen tecrübeli isimle ilgili can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

RİZESPOR MAÇINDA DA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre Asensio’nun sahalara dönüş süresi planlanandan daha uzun olabilir. MR incelemesinin ardından tedavi süreci başlayacak olan oyuncunun, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında da forma giymesinin düşünülmediği belirtildi.

Asensio cephesinden sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir gelişme daha yaşandı.

ASENSIO İÇİN HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Haberde, yıldız futbolcunun Galatasaray ile oynanacak derbiye yetiştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev alan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.