Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan mücadelede 10 numaralı formasıyla Kadıköy'deki ilk resmi maçına çıktı.
Sezon öncesinde yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle kampın ilk bölümünde bireysel çalışmalar yapan İspanyol futbolcu, hazırlık karşılaşmalarında forma giydikten sonra sezonun ilk resmi maçında da kadroya dahil edildi.
İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Teknik direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'ya ikinci yarıda görev verdi. Deneyimli futbolcu, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK
Geçen sezon 21 numaralı formayı giyen Asensio, yeni sezonda 10 numarayı devraldı.
İspanyol yıldız oyuna girmek için saha kenarına geldiği sırada Fenerbahçe taraftarları tarafından uzun süre alkışlanarak karşılandı.