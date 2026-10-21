Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, İspanya'da başarılı bir artroskopik operasyon geçiren Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Yaşadığı sakatlık sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan deneyimli futbolcu, şampiyonluk mücadelesinde takımına yardımcı olabilmek için sağlığını riske atarak beklenenden erken sahalara dönmeye çalıştığını açıkladı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN SAĞLIĞIMI RİSKE ATTIM'

Geçtiğimiz sezonun sonunda yaşadığı sakatlığın ardından takımını yalnız bırakmak istemediğini belirten Marco Asensio, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için büyük fedakarlık yaptığını ifade etti.

İspanyol futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

“Geçen sezonun sonunda, sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim.

'BEN ASLA PES ETMEYEN BİRİYİM'

Ben asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyen biriyim. Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik.

'HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM'

Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere."