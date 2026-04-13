Fenerbahçe'nin bu sezon gol yollarındaki en etkili ismi olan Marco Asensio'nu sakatlık durumu şampiyonluğun kaderini belirleyecek Galatasaray derbisinin yaklaşmasıyla birlikte büyük merak konusu oldu.

DİZİNDEKİ ÖDEM DAĞILIYOR

Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Asensio'nun diz bölgesinde ödem oluştuğu belirtilmişti. İspanyol yıldızın dizindeki ödemin yavaş yavaş dağılmasıyla birlikte forma giyme isteği de arttı.

ASENSIO OYNAMAK İSTEDİĞİ BİLDİRDİ

Kayserispor deplasmanına götürülmeyen Asensio'nun Çaykur Rizespor karşısında sahada olmak istediğin teknik heyete bildirdiği A Spor Muhabiri Erdem Akbaş tarandan aktarıldı. Buna rağmen Domenico Tedesco'nun Galatasaray derbisi yaklaşırken Asensio ile ilgili en ufak bir risk dahi almak istemediği de belirtildi.

RİZESPOR MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Asensio'nun tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmeyeceği ve bu nedenle de Çaykur Rizespor maçında oynamasına düşük bir ihtimal olarak bakıldığı bilgisi paylaşıldı.

ASENSIO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 37 maça çıkan Marco Asensio 13 gol, 14 asistlik performansıyla 27 gole doğrudan katkı sağlayarak harika bir form grafiği yakaladı.

ŞAMPİYONLUK VE DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Asensio hem Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı hem de İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alma isteği nedeniyle bu formunu son haftalarda da göstermeyi amaçlıyor. Ancak sarı lacivertli teknik heyet en önemli oyuncusunu özellikle Galatasaray derbisine saklmayı planlıyor.