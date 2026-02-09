Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio'nun ikinci golde Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı şık asist izleyen herkesi büyüledi.

ASENSIO KARİYER REKORUNU KIRDI: 17 MAÇTA 16 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezon başında PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olan İspanyol yıldız, bu asistle birlikte kariyer rekorunu kırdı.

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi dönemini geçiren Asensio, Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 9 gol, 7 asistlik performansıyla toplam 16 gole katkı sağladı.

OPTA'nın verilerine göre; 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, en üst lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu yaşıyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NA GÖZ KIRPIYOR

Asensio’nun yükselen grafiği, İspanya Milli Takımı cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Dünya Kupası öncesi aday kadro tartışmaları sürerken, İspanyol basını yıldız oyuncunun yeniden milli formayı hak ettiğini yazmaya başladı.

Şimdiye kadar İspanya Milli Takımı formasını 38 kez giyen Asensio, Fenerbahçe’deki bu çıkışıyla Luis de la Fuente’nin kadro planlamasında güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Sarı-lacivertli ekipte hem oyun kurulumuna katkı sağlayan hem de skor üreten Asensio, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu istikrarlı performansını sezon sonuna kadar taşıması halinde Asensio'nun Dünya Kupası kadrosunda yer alması hiç de uzak bir ihtimal değil.