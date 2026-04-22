Konyaspor'a uzatmalarda yediği penaltı golüyle 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda veda eden Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Derbi öncesi en çok merak edilen konuların başında gelen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun zorlu deplasmanda sahada olup olmayağına ilişkin Domenico Tedesco'dan açıklama geldi.

Tedesco Konyaspor mağlubiyetinin ardından Asensio'nun son durumuyla ilgili, "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz." dedi.

Tedesco'nun bu sözleri Asensio'nun Galatasaray'a karşı oynanacak dev maçta sahada olacağının sinyallerini verdi.