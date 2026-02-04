Uzun süredir devam eden kırgınlık, İbo Show’daki sürpriz buluşmayla sona ererken, bu an izleyicileri de ekran başında şaşkına çevirmişti. Program sonrası Etiler’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Asena, hem barış sürecine hem de yeni projelerine dair merak edilenleri paylaştı.

Yakın zamanda hayata geçireceği çalışmalar olduğunu belirten ünlü oryantal, “Pek çok sürprizim var. Çok heyecanlıyım. Şu sıralar keyfim ve enerjim yerinde, çok şükür” ifadelerini kullandı.

Habertürk’te yer alan habere göre Asena, yılbaşı programına katılımıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumları da yakından takip ettiğini söyledi. Takipçilerinin paylaşımlarını keyifle izlediğini dile getiren Asena, “Halkımız inanılmaz esprili. Bazı videolara gerçekten kahkahalarla güldüm. Z kuşağı da beni bu vesileyle tanımış oldu. Farklı ama güzel bir tanıtım oldu. O kadar çok video gönderildi ki hangisini paylaşacağımı şaşırdım” dedi.

Programa davet sürecine de değinen Asena, teklifin İbo Show’un yapımcısı Polat Yağcı aracılığıyla geldiğini belirterek, “Polat Bey’le birebir görüştük, davet onun üzerinden iletildi” açıklamasında bulundu.

“KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM”

İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra yeniden aynı sahneyi paylaşmanın kendisinde neler hissettirdiği sorulduğunda ise dikkat çeken şu sözleri dile getirdi:

“Ne hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkma nedenim içimde taşıdığım yüklerden arınmaktı, bazı defterleri kapatmaktı. Kimseye kırgın değilim, kimseyle de bir rekabetim yok.”

Asena’nın bu açıklamaları, 25 yıl sonra gelen barışın arkasındaki duygusal süreci de gözler önüne serdi.