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Türkiye'nin uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan bu dev adım, şirketin uzay gelirlerini katlamayı hedefliyor.

Peter B. de Selding imzalı habere göre, ASELSAN uzaktan algılama ve uydu haberleşmesinde uçtan uca sistemler geliştirmek üzere Ar-Ge faaliyetlerine büyük yatırımlar yapıyor. Geçtiğimiz yıl elde ettiği 4,2 milyar dolarlık toplam gelirin yaklaşık 200 milyon dolarlık kısmını uzay programlarından sağlayan şirket, önümüzdeki dönemde bu kalemde yıllık geliri 2 ila 3 katına çıkarmayı amaçlıyor.

ASTRALINK VE GÖKBAĞI İLE GÜVENLİ ASKERÎ HABERLEŞME

Çalışmaların en önemli ayağını oluşturan ASTRALINK sistemi, alçak Dünya yörüngesindeki uydular üzerinden geniş bant haberleşme altyapısı kurarak bunu yeni nesil askerî sistemlerle bütünleştirmeyi hedefliyor. Çalışma prensibi bakımından SpaceX'in Starlink ağını ve özellikle hükümet odaklı Starshield sistemini anımsatan proje; bireysel kullanımdan ziyade karasal altyapının yetersiz olduğu bölgelerde ve ulusal güvenlik görevlerinde güvenli askerî haberleşme sağlamaya odaklanıyor.

Mayıs 2026'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeyle hayata geçirilen GÖKBAĞI Projesi ise Yakın Yörünge Uyduları ile Askerî 5G/6G haberleşme teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu sayede operasyon sahasındaki hareketli birliklerin ve komuta merkezlerinin kesintisiz, dış kaynaklara bağımlı olmayan güvenli veri alışverişi yapabilmesi amaçlanıyor.

YERLİ UYDU TEKNOLOJİLERİNDE KESİNTİSİZ İLERLEME

ASELSAN’ın uzaydaki altyapı çalışmaları yeni projelerle sınırlı kalmıyor. Şirket, nesnelerin interneti uygulamalarına yönelik geliştirdiği nano uydu serisinin ikincisi olan LUNA-2 uydusunu 30 Mart 2026'da uzaya göndermişti. Tasarımından yazılımına kadar tamamen yerli imkânlarla üretilen LUNA-2'nin ardından, ASTRALINK ile çok daha geniş kapsamlı ve stratejik bir ağın kurulması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.