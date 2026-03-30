Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü kuruluşlarından ASELSAN, uzay alanındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıdı. Şirketin tamamen kendi mühendislik birikimiyle tasarlayıp ürettiği LUNA-2 nano uydusu, SpaceX aracılığıyla uzaya gönderildi ve Türkiye'nin uzay ekosistemindeki yerli üretim kapasitesi bir kez daha tescillendi.

ASELSAN'IN LUNA-2 UYDUSU KALIFORNİYA'DAN UZAYA GÖNDERİLDİ

Savunma sanayisinde sahip olduğu yüksek teknoloji birikimini uzay alanına da taşıyan ASELSAN, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2’yi ABD’nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı.

ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye’nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar yürütülen geniş çalışmalar, ASELSAN’ın bu alandaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

LUNA-2'NİN DÜŞÜK ENERJİYLE GENİŞ KAPSAMA ALANI HEDEFİ

Küçük boyutuna rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak geniş alanları kapsayacak.

LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya kondu.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ UZAY VİZYONUNA ASELSAN KATKISI

LUNA-2’nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN’ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirirken, Türkiye’nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli bir katkı sağlıyor.

Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl Aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye başarıyla fırlatılmıştı.