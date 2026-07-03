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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme gelen, Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN'ın ABD merkezli bir firmaya satılacağına yönelik iddialara açıklık getirdi.

Kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

"Milli Değerimizin Devredilmesi Söz Konusu Değil"

Yapılan resmi açıklamada, ASELSAN'ın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."