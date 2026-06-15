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Kaynak: AA

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, yurt dışındaki son kullanıcılar için toplam değeri 114,7 milyon dolar olan yeni satış sözleşmeleri gerçekleştirdi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE İHRACAT

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşmalar; radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) için geliştirilen faydalı yükleri kapsıyor.

KÜRESEL PAZARDA GÜÇLENME MESAJI

ASELSAN’ın imzaladığı bu yeni sözleşmeler, şirketin yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle küresel savunma pazarındaki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İhracat odaklı büyüme yaklaşımını sürdüren şirket, uluslararası iş birliklerini genişletmeye devam ediyor.