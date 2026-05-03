ASELSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında geliştirdiği yeni nesil teknolojileri dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen fuar, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

5 YENİ ÜRÜN İLK KEZ VİTRİNE ÇIKACAK

ASELSAN, fuarda 5 yeni ürünü ve 6 ürünün yeni versiyonlarını ilk kez tanıtacak.

Şirket, deniz altından uzaya kadar geniş bir alanda geliştirdiği milli çözümleri uluslararası delegasyonlarla buluşturacak.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fuarda;

ALP Alçak İrtifa Radarı

GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi

KORKUT Hava Savunma Sistemi

EJDERHA Anti İHA Sistemi

GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi

PUHU Elektronik Harp Sistemi

başta olmak üzere birçok ileri teknoloji ürünü sergilenecek.

Ayrıca ÇELİKKUBBE bileşenlerine yeni yetenekler kazandıracak sistemler de tanıtılacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MİLLİ ÇÖZÜMLER

ASELSAN, AR-GE süreçlerinde yapay zekayı aktif kullanarak geliştirdiği yenilikçi teknolojileri de fuarda görücüye çıkaracak.

Yeni sistemlerin özellikle hava savunma ve elektronik harp alanlarında “oyun değiştirici” etkiler oluşturması bekleniyor.

KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Fuarda, savunma sanayisinin küresel aktörleriyle yeni işbirliği anlaşmaları yapılması ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi planlanıyor.

Ahmet Akyol, SAHA 2026’nın şirketin küresel marka yolculuğunda kritik bir eşik olacağını belirtti.

“KÜRESEL LİG İÇİN SIÇRAMA TAHTASI”

Akyol, fuarda gerçekleştirilecek lansmanlarla milli mühendisliğin gücünün dünyaya gösterileceğini vurgulayarak, ASELSAN’ın seri üretim kapasitesiyle küresel ölçekte oyun kurucu bir aktör olmayı hedeflediğini ifade etti.

Fuarın, ihracat odaklı büyüme stratejisine katkı sağlayarak yeni pazarların kapısını aralayacağı değerlendiriliyor.