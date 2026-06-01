Türkiye, savunma sanayii ve yüksek teknoloji üretiminde yerlilik oranını artırmaya devam ederken, ASELSAN'dan piyasaları ve sektörü hareketlendiren dev bir iş ortaklığı duyurusu geldi. Borsa İstanbul'da da yakından takip edilen gelişme, şirketin resmi KAP bildirimiyle kamuoyuna ilan edildi.

UZAY, UYDU VE GÜVENLİ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi açıklamada, yeni iş anlaşmalarının kapsamı ve finansal boyutu şu ifadelerle duyuruldu:

"ASELSAN ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Kamu Güvenliği Haberleşme' ile 'Uydu ve Uzay Sistemlerinin Tedarikine' yönelik toplam tutarı 845.000.000 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir."

Anlaşmanın içeriğinde yer alan "Kamu Güvenliği Haberleşmesi" başlığıyla, devletin kriz ve afet anları da dahil olmak üzere tüm kritik güvenlik birimlerinin siber saldırılara karşı korumalı, kesintisiz ve milli ağlarla donatılması hedefleniyor. "Uydu ve Uzay Sistemleri" tedariki ise Türkiye'nin uzaydaki gözü ve kulağı olacak yeni nesil uydu projelerinin yerli imkanlarla hayata geçirilmesini kapsıyor.

TESLİMATLAR BU YIL BAŞLIYOR

İmzalanan bu tarihi anlaşmanın ardından ekonomi analistleri, 845 milyon dolarlık bu sipariş hacminin ASELSAN’ın 2026 yılı ve sonrasındaki finansal performansına, üretim kapasitesine ve istihdam süreçlerine çarpan etkisi yaratacağını belirtiyor.

Teslimatların gecikmeksizin 2026 yılı itibarıyla başlayacak olması, Türkiye'nin savunma sanayiindeki projeleri ne kadar hızlı sahaya sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Tamamen milli mühendislik gücüyle geliştirilecek uydu ve uzay bileşenleri, Türkiye'nin "Mavi Vatan" ve "Siber Vatan"dan sonra uzaydaki haklarını koruma iradesini de (Gök Vatan) perçinlemiş olacak.