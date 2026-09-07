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Türkiye'nin savunma sanayisindeki hava savunma çalışmaları devam ederken, ASELSAN'dan GÜRZ'e ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GÜRZ'ün farklı hava tehditlerine karşı geliştirilmiş yakın hava savunma çözümü olduğunu vurguladı.

ASELSAN paylaşımında, “Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında GÜRZ” ifadelerine yer verildi.

Şirket, GÜRZ'ün katmanlı kısa menzilli hava savunma kabiliyetlerini tek bir platformda bir araya getirdiğini belirterek sistemin farklı hava tehditlerine karşı önemli bir çözüm sunacağını ifade etti. Paylaşımda GÜRZ için “oyun değiştirecek” ifadesinin kullanılması da dikkat çekti.

FARKLI HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI GELİŞTİRİLDİ

ASELSAN'ın açıklamasına göre GÜRZ, yakın hava savunma ihtiyaçlarına yönelik çok katmanlı bir çözümü tek araç üzerinde sunuyor. Sistemle farklı hava tehditlerine karşı etkili bir savunma kabiliyeti oluşturulması hedefleniyor.

ASELSAN'ın paylaşımında Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK SAGE de etiketlendi.

"When there’s a threat in the sky, GÜRZ will be there"

ASELSAN, paylaşımının İngilizce bölümünde de “When there’s a threat in the sky, GÜRZ will be there” mesajını verdi.

Şirket, GÜRZ'ün katmanlı kısa menzilli hava savunma yeteneklerini tek bir platformda bir araya getirdiğini belirterek sistemin farklı hava tehditlerine karşı kullanılabilecek bir çözüm olduğunu vurguladı.