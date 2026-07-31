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Kaynak: Haber Merkezi

ASELSAN, enerji ve su tüketiminden ham madde kullanımına, atık yönetiminden sera gazı emisyonlarına kadar üretimin çevresel etkilerini azaltmayı hedefleyen beş yıllık yol haritasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı.

Şirket tarafından hazırlanan yol haritasında enerji, su ve ham madde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonları ile karbon ayak izinin azaltılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler belirlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından belge ASELSAN'a verildi.

BELGE NE ANLAMA GELİYOR?

Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi, tamamlanmış bir çevre dönüşümünü ödüllendiren bir sertifika değil. Belge, Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında projesi uygun bulunan ve bu proje için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen üretim tesislerine, beş yıllık yeşil dönüşüm yol haritası süresince verilen resmi belge niteliği taşıyor.

Programın amacı; döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim hedeflerine katkı sağlayan, kaynakları verimli kullanan ve düşük karbonlu üretimi destekleyen yatırımları teşvik etmek olarak öne çıkıyor.

Program ilk olarak 26 Temmuz 2024'te yürürlüğe girerken, 8 Mayıs 2026'da yapılan değişiklikle uygulama "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" haline getirildi ve belgenin geçerlilik süresi beş yıl olarak düzenlendi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Başvuru, değerlendirme, izleme ve revizyon işlemleri Bakanlığın oluşturduğu dijital portal üzerinden gerçekleştiriliyor.

Programa Türkiye'de faaliyet gösteren imalat sanayi şirketleri başvurabiliyor. Başvuru için tesis bazında uygulanacak beş yıllık bir Yeşil Dönüşüm Yol Haritası hazırlanması gerekiyor.

Şirketlerin ayrıca yol haritasını uygulayacak en az üç kişilik bir Yeşil Dönüşüm Ekibi oluşturması ve ekip içerisinden bir Yeşil Dönüşüm Lideri belirlemesi şart koşuluyor.

Hazırlanan projelerde enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, karbon ve su ayak izi, ham madde kullanımı, atık miktarı, su tüketimi, atık su miktarı ve geri dönüştürülmüş girdiler gibi çevresel göstergelere yönelik somut ve ölçülebilir hedefler bulunması gerekiyor.

ASELSAN BELGEYİ NASIL ALDI?

ASELSAN'ın mevcut üretim faaliyetleri enerji ve su tüketimi, ham madde kullanımı, atık yönetimi, sera gazı emisyonları ve karbon ayak izi açısından ayrıntılı şekilde analiz edildi.

Bu çalışmalar sonucunda enerji, su ve ham madde verimliliğini artıracak, emisyonları azaltacak, döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracak ve sürdürülebilir üretim altyapısını geliştirecek ölçülebilir hedefler belirlendi.

Şirket bünyesinde Yeşil Dönüşüm Ekibi oluşturulurken, hazırlanan yatırım planları Bakanlık tarafından uygun bulunarak belgelendirme süreci tamamlandı.

ÇEVRECİ YATIRIMLAR TEŞVİK KAPSAMINA ALINACAK

Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi, ASELSAN'a doğrudan nakit destek sağlamıyor. Ancak Bakanlık tarafından uygun bulunan yeşil dönüşüm yatırımlarının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki devlet desteklerinden yararlanmasının önünü açıyor.

Program kapsamında makine ve teçhizat yatırımları, bina ve inşaat harcamaları, arazi ve arsa alımları ile proje hedeflerine yönelik diğer yatırım kalemleri desteklenebilecek. Buna karşılık yeşil dönüşüm ürünlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ile güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim yatırımları program kapsamında yer almıyor.

Bu belge sayesinde ASELSAN, enerji ve kaynak verimliliğini artıracak, karbon ayak izini azaltacak ve çevresel performansını geliştirecek yatırımlarını teşvik sistemi kapsamında daha güçlü şekilde hayata geçirme imkanı elde edecek.

AYNI AY İKİNCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BELGESİ

ASELSAN, Temmuz 2026'da sürdürülebilirlik alanındaki ikinci önemli belgesini de almış oldu.

Şirket, 16 Temmuz 2026'da Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında Türkiye'de "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazanan ilk kuruluş olmuştu.

Mavi Su Verimliliği Belgesi; su tüketiminin izlenmesi, su kayıplarının azaltılması, su verimliliği planlarının hazırlanması ve sistemin kurumsal olarak uygulanması gibi kriterleri karşılayan kuruluşlara veriliyor. ASELSAN'ın sensör destekli sulama sistemleri, akıllı uygulamaları ve su tasarrufuna yönelik projeleri bu süreçte öne çıktı.

Aynı ay içinde alınan iki belge, şirketin su verimliliğinden enerji, ham madde, atık yönetimi ve karbon emisyonlarına uzanan kapsamlı bir sürdürülebilir üretim modeline geçişini ortaya koydu.