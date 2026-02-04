Türkiye’nin savunma elektroniği alanındaki lider kuruluşu ASELSAN, küresel pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla bu yıl en az beş yeni ülkeye açılma kararı aldı.

Şirket, yurt dışı büyüme hedefleri doğrultusunda sadece ortak girişimlerle yetinmeyip, stratejik birleşme ve satın alma fırsatlarını da değerlendirmeyi planlıyor.

İHRACAT RAKAMLARINDA REKOR ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl yurt dışı satışlarını %89 oranında artırarak 958 milyon dolara çıkaran şirket, 2025 yılı itibarıyla toplam 2,69 milyar dolar değerinde yeni ihracat sözleşmesine imza attı.

Avrupa ve NATO ülkelerindeki ihalelerde aktif rol alan ASELSAN’ın bu başarısı, finansal tablolara ve hisse performansına da doğrudan yansıdı.

BORSADA YÜZDE 236’LIK DEĞER KAZANCI

Artan yatırımcı talebi ve güçlü ihracat verileriyle birlikte ASELSAN hisseleri son bir yılda %236 oranında yükselerek rekor seviyeleri test etti.

Şirketle ilgili öne çıkan finansal veriler şu şekilde:

Yabancı Yatırımcı Payı: Yaklaşık %70 seviyesine ulaştı.

Endeks Katkısı: Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin Ocak ayındaki %23’lük yükselişinde belirleyici rol oynadı.

Küresel İlgi: Dünya genelinde savunma sanayii hisselerine yönelik artan ilgi, ASELSAN paylarına olan talebi tetikledi.

‘ÇELİK KUBBE’ VE YENİ DEV YATIRIM

Türkiye’nin yerli radar ve hava savunma sistemlerini kapsayan “Çelik Kubbe” projesi, şirketin sipariş defterindeki en kritik kalemlerden birini oluşturuyor. Bu yoğun talebi karşılamak adına Ankara’da dev bir yatırım hamlesi başlatıldı.

ASELSAN, yaklaşık 1,5 milyar dolar maliyetle hayata geçireceği yeni üretim tesisi ile bölgede 10.000 kişiye istihdam sağlamayı hedefledi.

Şirketin yerli projelerdeki ağırlığı, hava savunma ağlarından radar sistemlerine kadar geniş bir yelpazede devam ediyor.