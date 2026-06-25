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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında, geleceğin teknolojilerine yön verecek stratejik bir iş birliğine imza atıldı. SSB Kuantum Programı Tanıtımı kapsamında resmiyet kazanan proje ile kuantum bilgisayarların en kritik bileşeni olarak kabul edilen Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU), yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek.

4 YILLIK STRATEJİK YOL HARİTASI

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek ve 4 yıl sürecek olan proje, Türkiye'nin kuantum donanımı alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı ve teknolojik bağımsızlığını güvence altına almayı hedefliyor. Kuantum bilgisayarların yüksek hesaplama gücünün savunma sanayisi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER VE TÜBİTAK İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Kuantum teknolojileri alanında stratejik insan kaynağı yetiştirilmesini ve güçlü bir altyapı kurulmasını amaçlayan projede akademik ortaklıklar da öne çıkıyor. Süreç boyunca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Proje sayesinde yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik ve kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda Türkiye'nin bilimsel yetkinliğinin artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN İLK SÜPER İLETKEN ÜRETİM EVİ KURULUYOR

QPU tasarımlarına uzun süredir devam eden ASELSAN, işlemci birimlerinin seri üretimi için gerekli altyapı yatırımlarında da son aşamaya geldi.

Kuantum teknolojileri üzerine 2021 yılından bu yana yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuantum çip üretim evini ASELSAN'da hayata geçirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Proje ile kuantum bilgisayarların kalbi sayılan kuantum işlemci birimini yerli ve milli olarak tasarlayıp üretecek, geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemize öncü bir AR-GE altyapısı kazandıracağız. Değerli paydaşlarımız Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte yüksek teknolojide ülkemizi zirveye taşımaya kararlıyız."