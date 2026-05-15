SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve ODTÜ TEKNOFEST Topluluğu tarafından düzenlenen "Milli Teknoloji Zirvesi", ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un sunumuna ev sahipliği yaptı. "Bağımsız Gelecek: Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla kürsüye çıkan Akyol, 1975 yılındaki ambargolara yanıt olarak kurulan ASELSAN'ın, bugün 14 bin kişilik dev bir teknoloji ordusuna dönüşme hikayesini ve küresel rekabetteki yeni yerini anlattı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK HAVA SAVUNMA TESİSİ ANKARA’DA YÜKSELİYOR

ASELSAN’ın üretim kapasitesini yüzde 200 artırdığını ve proje teslim sürelerini neredeyse yarı yarıya düşürdüğünü belirten Akyol, devasa bir yatırım müjdesi verdi. Ankara’da 7 bin dönümlük arazi üzerinde Avrupa’nın en büyük hava savunma tesisinin inşa edildiğini açıklayan Akyol, bu projenin mevcut tüm yerleşkelerin toplamından daha büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. Şirket; GaN tabanlı çiplerden kuantum teknolojilerine, anti-drone sistemlerinden alçak yörünge uydularına kadar kritik alanlarda tam bağımsızlık hedefiyle çalışıyor.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ VE GENÇLİK AŞISI

Son dönemde çokça tartışılan beyin göçü konusunda ezber bozan veriler paylaşan Akyol, ASELSAN’ın son 1,5 yıldır "net pozitif" beyin göçü aldığını söyledi. Yurt dışından gelen 2 bin 500 başvurudan 194 nitelikli mühendisin işe başladığını kaydeden Akyol, özellikle Almanya ve İngiltere’den dönen mühendislerin, Türkiye’deki teknolojik imkanların Avrupa’nın ötesinde olduğunu bizzat teyit ettiklerini aktardı.

"RAKİPLERİMİZ YÜRÜRKEN BİZ KOŞUYORUZ"

ASELSAN’ın finansal karnesinin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirten Genel Müdür Akyol, "Avrupa'da en değerli 30 şirket arasında dahi olmayan ASELSAN, bugün Avrupa'nın en değerli 5'inci şirketi konumundadır. Türkiye'de açık ara en değerli şirket haline geldik. Dünyanın borsaya açık şirketleri son iki yılda ortalama yüzde 11 büyürken, biz ASELSAN olarak son iki yılda yüzde 29 oranında büyüyoruz. Yani dünyadakiler yürürken biz koşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'ın ihracatının her yıl yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini ve 25 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Akyol, ticari çip üretimi konusundaki bir soru üzerine ASELSAN'ın askeri çip tasarım ve üretiminde yetkin olduğunu, ancak sivil ticari çip üretim tesislerinin muazzam bir ölçek ekonomisi gerektirdiğini ve şu an doğrudan şirketlerinin gündeminde olmadığını sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA GELİR KAPISI OLDU

Yapay zekanın artık sadece bir araştırma konusu değil, ticarileşmiş bir ürün olduğunu vurgulayan Akyol, ASELSAN’ın ilk çeyrek bilançosunda en çok gelir getiren 3’üncü projesinin yapay zeka destekli bir sistem olduğunu açıkladı. Türkiye’nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezine sahip olduklarını hatırlatan Akyol, kritik askeri verilerin bu güvenli ağlarda eğitildiğini belirtti.

TEKNOFEST’TEN ÜRETİME: KILIÇ’IN MOTORLARI GENÇLERDEN

Gençlerin projelerine verdikleri desteğin somut sonuçlarını "KILIÇ" otonom su altı aracı örneğiyle açıklayan Akyol, "T3 Vakfımız ile bu sene hep beraber Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te olacağız. Oradaki yarışmalarda ASELSAN olarak gençlerimizle devamlı temas halindeyiz. Örneğin Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın arkasındaki dört motor, TEKNOFEST Sualtı Yarışması'nda dereceye girmiş şirket kurmuş arkadaşlarımızın motorları" dedi.