Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan sipariş aldı. Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri'nin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar 8 milyon 500 bin Euroluk ilave sözleşme imzalandı.

Aselsan'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1.008.500.000 Avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır."

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