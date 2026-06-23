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Kaynak: AA

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin Ankara ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü ziyareti, savunma sanayisinde dikkat çeken mesajlara sahne oldu. Ziyaret, Türkiye ile Polonya arasında son dönemde hız kazanan işbirliğinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, Nawrocki’ye ziyaret sırasında Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti. Heyet, şirketin özellikle elektronik harp, radar, hava savunma, haberleşme ve elektro-optik alanlarında geliştirdiği milli teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Nawrocki, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma işbirliğine güçlü vurgu yaptı. İki ülkenin uzun yıllardır stratejik ortak olduğunu belirten Nawrocki, 2025 yılında imzalanan sözleşmenin ardından daha güçlü bir ittifak kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Nawrocki, “Türkiye ve Polonya’nın savunma sanayisi sektörleri arasındaki işbirliği vazgeçilmezdir. İşbirliği, Türkiye ve Polonya için çok önemlidir. On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

ASELSAN’ın köklü bir şirket olduğunu vurgulayan Nawrocki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle kurulan yapının önemine dikkat çekerek, işbirliğinin sürdürülmesine açık olduklarını dile getirdi.

410 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA DİKKAT ÇEKİYOR

Açıklamada yer alan bilgilere göre, iki NATO müttefiki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve operasyonel kabiliyetlerin artırılmasına yönelik yeni projeler üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Bu kapsamda ASELSAN’ın özellikle elektronik harp ve ileri savunma sistemleri alanındaki çözümleri öne çıkarken, Aralık 2025’te imzalanan yaklaşık 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracat sözleşmesi dikkat çekiyor.

Söz konusu anlaşmanın, Türk savunma sanayisinin NATO coğrafyasındaki etkinliğini artırdığı ve yüksek teknoloji çözümlerine duyulan güveni pekiştirdiği ifade ediliyor.

Nawrocki ayrıca ASELSAN’ın Polonya’da yürüttüğü çalışmalar ve yerel işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında deneyim paylaşımının artırılması gerektiğini vurguladı.

Ziyaret, Türkiye ile Polonya arasındaki stratejik savunma ortaklığının önümüzdeki dönemde daha da genişleyebileceğine işaret ederken, NATO çerçevesinde geliştirilecek yeni işbirlikleri de merak konusu oldu.