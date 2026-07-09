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Kaynak: AA

Türkiye'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda, uzay teknolojileri alanında önemli projeler açıklandı.

"Uzay ve Gözetleme" başlığı altında toplam 4 milyar 12 milyon dolarlık proje ve işbirlikleri duyurulurken, Türkiye'nin de dahil olduğu çok uluslu HALO girişimi dikkat çekti.

Türkiye, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada ve Norveç'in yer aldığı proje ile müttefik ülkelerin askeri uydu kabiliyetlerinin ortak bir mega takım uydu mimarisinde birleştirilmesi hedefleniyor.

HALO İLE NATO'NUN UZAYDAKİ KABİLİYETİ ARTACAK

"Hybrid Alliance Layered Operations in Space" (HALO) adı verilen girişimle, ülkelerin sahip olduğu askeri uydu filolarının ortak bir yapı altında çalışması amaçlanıyor.

Yeni model sayesinde tek tek ülkelerin uydu sistemlerinde yaşanan maliyet, zaman ve kapsama alanı sınırlamalarının aşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında özellikle yüksek hızlı iletişim, istihbarat toplama ve füze takibi alanlarında NATO'nun daha dayanıklı ve kapsamlı bir kapasiteye ulaşması planlanıyor.

İMECE-2 VE İMECE-3 NATO MİMARİSİ İÇİN GELİŞTİRİLECEK

Türkiye'nin projeye katkısında TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen İMECE yer gözlem uydusu önemli rol oynayacak.

Türkiye, İMECE'den elde edilen mühendislik birikimini kullanarak 2 yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek.

Ankara'da TÜBİTAK UZAY tarafından üretilecek uyduların sözleşme değerinin 300 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi.

Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi kapsamında İMECE-2 ve İMECE-3'ün, mevcut İMECE uydusuyla birlikte görev yapması planlanıyor.

Bu kabiliyet sayesinde daha geniş alanların daha kısa sürede görüntülenmesi ve aynı bölgelere yeniden erişim sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

ASELSAN'A LEO UYDU AĞI GÖREVİ VERİLDİ

NATO'nun yeni nesil teknoloji yatırımları kapsamında ASELSAN'a LEO yörüngesinde güvenli haberleşme uydularının tasarımı görevi verildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevin Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki mühendislik yetkinliğini ve uluslararası alandaki güvenilirliğini gösterdiğini belirtti.

Akyol, önümüzdeki dönemde LEO yörüngesinde oluşturulacak güvenli haberleşme altyapısıyla kritik askeri ve stratejik iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil uydu ağlarının hayata geçirileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE YENİ SÖZLEŞMELER

Türkiye ayrıca ASELSAN ile alçak yörünge uyduları ve askeri haberleşme sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra Çelik Kubbe Milli Entegre Hava Savunma Mimarisi kapsamında erken ihbar radar sistemlerine yönelik toplam 350 milyon doları aşan sözleşmelere imza attı.

Bu sistemlerin, savaş alanında bağlantının sürdürülmesi, tespit ve erken uyarı kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

NATO UZAYDA YENİ GİRİŞİMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Uzay ve Gözetleme başlığında ayrıca İspanya, NATO'nun uzay tabanlı istihbarat girişimi olan Uzaydan İttifak Sürekliliği Gözetimi (APSS) projesine 19'uncu ülke olarak katıldı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ise acil durumlarda yedek uyduların hızlı şekilde yörüngeye gönderilmesini sağlayacak fırlatma şirketleri ve uzay limanlarından oluşan bir ağ oluşturmayı amaçlayan Starlift Girişimi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Türkiye'nin İMECE ve ASELSAN'ın LEO uydu projeleriyle NATO'nun gelecekteki uzay güvenliği mimarisinde daha aktif rol alması bekleniyor.