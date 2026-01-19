Türkiye’nin çok katmanlı entegre hava savunma projesi ÇELİKKUBBE’de teslimat süreci hız kazanıyor.

ASELSAN bünyesinde geliştirilen ve hava tehditlerini saniyeler içinde etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip olan EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi'nin bu yıl içinde envantere girmesi planlanıyor.

ASELSAN 50. YILINDA KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELDİ

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen "SAHA Sohbet" programına konuk olan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, kurumun yarım asırlık gelişim sürecine ve gelecek hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. ASELSAN’ın kuruluş öyküsüne değinen Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN'ın 14 Kasım 1975'te Ankara’da bir apartman dairesinde 4 kişiyle başlayan yolculuğunun, bugün 50. yılında 13 bin kişilik bir aileyle devam ettiğini"

Şirketin geldiği noktayı teknolojik ve finansal başarılarla taçlandırdıklarını belirten Akyol, ASELSAN’ın bugün 25 ülkede fiilen operasyon yürüttüğünü ve Anadolu'nun farklı şehirlerinde aktif üretim tesislerine sahip olduğunu vurguladı. 50. yıl vizyonu çerçevesinde Anadolu’ya yayılan üretim kabiliyetlerinin stratejik önemine dikkat çeken Akyol, ÇELİKKUBBE bileşenlerinin teslimatlarının bu yıl yoğun bir şekilde süreceğini ifade etti.

Sistemin en kritik parçalarından biri olan EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar kullanarak elektronik devreleri felç etme ve tehditleri saniyeler içinde yok etme özelliğiyle savunma hattına yeni bir boyut kazandıracak.