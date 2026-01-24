Türkiye'de MUHAFIZ ismiyle bilinen SMASH ürün ailesi, 30 mm (SMASH 200/30), 25 mm (SMASH 200/25) ve 12,7 mm (SMASH 200/12,7) gibi farklı kalibre seçeneklerinden oluşan, uzaktan komutalı ve yüksek hassasiyetli stabilize silah sistemleri olarak geliştirilip kullanıma sunuldu.

Sistem, taretin üzerinde yer alan ve silahtan bağımsız hareket edebilen hassas stabilize yönlendirici sayesinde, zorlu ve değişken deniz koşullarında ve platform hareket halindeyken bile nişan hattını hedef üzerinde sabit tutabiliyor.

Asimetrik tehditler, terör ve kaçakçılıkla mücadele, kıyı koruma ve hava savunma görevlerini kapsayacak şekilde geniş bir kullanım konseptine sahip sistemler, savaş gemileri, sahil güvenlik botları ve insansız deniz araçları gibi farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor.

Nişancının silahı kontrol birimi aracılığıyla güvenli bir bölmeden kumanda etmesini sağlayan sistem, karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmayı engelliyor. Otomatik balistik uygulama ve gelişmiş hedef takip algoritmaları sayesinde sistem, duran ve hareketli hedeflere karşı yüksek ilk atımda vuruş performansı sunuyor. Entegre termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçer cihazları ile zorlu hava ve görüş koşullarında hedef tespiti ve teşhisi yapılabilmesini sağlıyor.

SMASH ürün ailesiyle ilgili son dönemde hem operasyonel hem de uluslararası alanda önemli başarılar kaydedildi.

Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olan MARLİN SİDA’ya entegre edilen SMASH sistemleri ile başarılı atış testleri yapıldı.

Filipinler, Endonezya ve Malezya'nın aralarında bulunduğu ihracatlara Avrupa coğrafyasına yönelik satışların eklenmesiyle ihracat yapılan ülke sayısı 17'ye ulaştı.

YENİ İHTİYAÇLAR, GELİŞEN TEKNOLOJİLER YETENEKLERİ ARTIRACAK

ASELSAN, ​​​​​​​uzaktan komutalı silah sistemlerinin tedarik, üretim ve entegrasyon faaliyetlerini ASELSAN Konya bünyesinde teknolojik derinlik kazanarak sürdürüyor.

Yeni nesil SMASH ürün ailesi için de çalışmalar yürüten ASELSAN, operasyonel ihtiyaçlar ve değişen küresel trendleri dikkate alarak sistemlere ilave yetenekler kazandırmayı değerlendiriyor.

Bu kapsamda, yapay zeka destekli otonom sistemler ile karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve insan-makine etkileşiminin en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

Görüntü işleme teknolojileriyle su üstü ve hava hedeflerinin (özellikle kamikaze insansız hava ve deniz araçları) otomatik olarak tanımlanması ve önceliklendirilmesi, bu konuda var olan yeteneklerin artırılması hedefleniyor.

Daha uzun menzilli ve yüksek hassasiyete sahip görüş sistemleri ile asimetrik tehditlerin çok daha uzak mesafelerden etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Akıllı mühimmat kullanımıyla dron sürülerine karşı daha etkin koruma, birden fazla SMASH sisteminin birbiriyle haberleşerek ortak bir savunma hattı oluşturması, düşük silüet ve hafifletilmiş taret ile daha küçük insansız deniz araçlarına entegrasyon konuları üzerinde duruluyor.