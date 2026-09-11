ASELSAN mühendisleri tarafından kaleme alınan “Stratejik Bakış” serisinde "Güdüm Sistemleri" konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Hazırlanan çalışmaya göre, dünyada yaşanan doktrinsel dönüşüm süreci harp anlayışında köklü bir paradigma değişimini beraberinde getirdi.
ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor
ASELSAN, "Stratejik Bakış" serisinde modern harp sahasındaki doktrinsel dönüşümü, hibrit operasyonları ve tehditleri aşmak için geliştirilen ileri güdüm teknolojilerini açıkladı.Kaynak: AA
Geleneksel yaklaşımda platform üstünlüğü ön plandayken, yeni dönemde belirleyici unsur ağ ve veri üstünlüğü haline geldi. Merkezi komuta yapıları yerini, daha esnek ve sahadaki inisiyatifi güçlendiren dağıtık komuta anlayışına bırakıyor.
İnsan yoğun operasyon konsepti ise yerini insan, yapay zeka ve otonom sistemlerin birlikte çalıştığı hibrit bir yapıya bırakmış durumda. Fiziksel tahribe dayalı klasik etki anlayışı yerine düşmanı etkisizleştirme, körleştirme veya işlevsiz bırakma gibi etki temelli yaklaşımlar öne çıkıyor.
Yalnızca kinetik unsurlara dayanan operasyonlar yerine, kinetik kabiliyetlerin elektronik harp ve siber operasyonlarla entegre edildiği çok boyutlu bir mücadele anlayışı benimseniyor. Modern harp sahasında değişen bu doktrinlere uyum sağlayabilmek için savunma teknolojilerinin geliştirilme yaklaşımında da kritik bir dönüşüm gerekiyor.
Artık yalnızca laboratuvar ortamında başarılı olan değil, gerçek harekat sahasında etkinliğini kanıtlayabilen tasarımlar öncelik kazanıyor.
Prototip odaklı geliştirme anlayışından çıkarak seri üretim kabiliyetine sahip, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir üretim modellerine geçiş zorunlu hale gelmiş bulunuyor. Bununla birlikte, kolay üretilebilir ve hızlı tedarik edilebilir tasarımlar geliştirmek stratejik önem taşıyor.
En önemlisi ise tekil ürün geliştirmek yerine, entegre sistem çözümleri sunan ve belirli bir harekat konseptiyle bütünleşik çalışan çözümler üretmek modern harp ortamının temel gerekliliklerinden biri haline geldi.
Bu doğrultuda, güdüm sistemleri, geleneksel mühimmatlardan farklı olarak stratejik hedefleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Günümüz dünyasında stratejik hedefler, gelişmiş hava savunma sistemleri, sığınaklar ve elektronik harp sistemleri ile korunuyor.
ASELSAN Güdüm Sistemleri, modern harp sahasında ortaya çıkan bu tehditleri ve karşı tedbirleri dikkate alarak engelleri aşabilecek ileri teknolojiler geliştiriyor.
Bu kapsamda, serbest süzülme ve entegre itki sistemleri sayesinde mühimmatların uzun menzillere otonom olarak erişebilmesi sağlanıyor.
Güdüm sistemlerinde kullanılan farklı tipteki arayıcı başlıklar, farklı hedef tiplerine ve karmaşık harp ortamlarına karşı yüksek isabet ve direnç kazandırıyor.
Lazer Güdüm Kiti (LGK) ve Hassas Güdüm Kiti (GÖZDE) sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyette angajman sağlarken; TOLUN IIR, kızılötesi arayıcı başlığı ile düşük yanal hasar gerektiren stratejik hedeflere karşı gece ve gündüz operasyonlarında yüksek etkinlik sunuyor.
Geleceğin muharebe konseptlerine uygun olarak sürü kabiliyeti geliştiriliyor, böylece birden fazla mühimmat koordineli şekilde hareket edebiliyor. Çoklu taşıma ve aynı anda birden fazla hedefe eş zamanlı angajman yeteneği, platform etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.
SADAK 4T akıllı salan sistemi ile TOLUN, hava araçlarında 8 adet kadar taşınabiliyor ve eş zamanlı olarak çoklu hedeflere angajman sağlanabiliyor.
Güçlendirilmiş betonla korunan hedefler ve sığınaklara karşı etkin delici harp başlığına sahip TOLUN P ile parçacık etkili harp başlığı ve yaklaşım sensörüne sahip TOLUN F, stratejik hedeflere karşı etkinliği artırıyor.
Elektronik harp kabiliyetine sahip TOLUN EW, karıştırma, aldatma ve bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı caydırıcılık gücünü yükseltiyor.
Tümleşik ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlık güdümlü 250 lb. sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip TOLUN L ise açılır kanat yapısı ve lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanal hasar kabiliyeti sağlıyor.
ASELSAN Güdüm Sistemleri, değişen küresel harp dinamiklerine hızlı uyum sağlayarak kullanıcı makamların yeni ve daha gelişmiş platformlara duyduğu ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.
Geliştirilen yüksek hassasiyetli güdüm kabiliyetleri sayesinde aynı etkiyi elde etmek için daha az mühimmat kullanımı mümkün hale geliyor.
Bu durum maliyet avantajı sağlarken, lojistik yükün azalmasına ve operasyonel sürdürülebilirliğin artmasına da kritik katkı sunuyor. Hassasiyet platformdan bağımsız bir yeteneğe dönüştüğünden, bu özellik uçağın ya da fırlatma sisteminin değil doğrudan mühimmatın bir niteliği oluyor.
Platformun teknik sınırlarından bağımsız olarak mühimmatın kendi başına hedefe ulaşabilmesi operasyonel esneklik ve görev etkinliği açısından üstünlük sağlıyor. Platformdan bağımsızlık, güncel güdüm teknolojilerinin ortaya koyduğu en kritik kazanımlardan biri olarak öne çıkıyor.
Aynı güdüm kiti, farklı hava platformlarına veya kara lançer sistemlerine entegre edilebiliyor. Bu da kuvvet yapısında operasyonel esneklik sağlarken, müttefik unsurlar arasında müşterek harekat kabiliyetini güçlendiriyor.
Gelecekte güdüm teknolojileri, değişen tehdit setlerine paralel olarak daha otonom, dayanıklı ve esnek bir yapıya evrilecek. ASELSAN, bu gelişimin merkezinde yer alarak platform ve mühimmat kombinasyonunu bir kuvvet çarpanına dönüştürmeyi hedefliyor.