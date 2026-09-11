ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor

Bu durum maliyet avantajı sağlarken, lojistik yükün azalmasına ve operasyonel sürdürülebilirliğin artmasına da kritik katkı sunuyor. Hassasiyet platformdan bağımsız bir yeteneğe dönüştüğünden, bu özellik uçağın ya da fırlatma sisteminin değil doğrudan mühimmatın bir niteliği oluyor.