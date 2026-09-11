Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor

ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor

ASELSAN, "Stratejik Bakış" serisinde modern harp sahasındaki doktrinsel dönüşümü, hibrit operasyonları ve tehditleri aşmak için geliştirilen ileri güdüm teknolojilerini açıkladı.

Kaynak: AA
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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 1

ASELSAN mühendisleri tarafından kaleme alınan “Stratejik Bakış” serisinde "Güdüm Sistemleri" konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Hazırlanan çalışmaya göre, dünyada yaşanan doktrinsel dönüşüm süreci harp anlayışında köklü bir paradigma değişimini beraberinde getirdi.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 2

Geleneksel yaklaşımda platform üstünlüğü ön plandayken, yeni dönemde belirleyici unsur ağ ve veri üstünlüğü haline geldi. Merkezi komuta yapıları yerini, daha esnek ve sahadaki inisiyatifi güçlendiren dağıtık komuta anlayışına bırakıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 3

İnsan yoğun operasyon konsepti ise yerini insan, yapay zeka ve otonom sistemlerin birlikte çalıştığı hibrit bir yapıya bırakmış durumda. Fiziksel tahribe dayalı klasik etki anlayışı yerine düşmanı etkisizleştirme, körleştirme veya işlevsiz bırakma gibi etki temelli yaklaşımlar öne çıkıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 4

Yalnızca kinetik unsurlara dayanan operasyonlar yerine, kinetik kabiliyetlerin elektronik harp ve siber operasyonlarla entegre edildiği çok boyutlu bir mücadele anlayışı benimseniyor. Modern harp sahasında değişen bu doktrinlere uyum sağlayabilmek için savunma teknolojilerinin geliştirilme yaklaşımında da kritik bir dönüşüm gerekiyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 5

Artık yalnızca laboratuvar ortamında başarılı olan değil, gerçek harekat sahasında etkinliğini kanıtlayabilen tasarımlar öncelik kazanıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 6

Prototip odaklı geliştirme anlayışından çıkarak seri üretim kabiliyetine sahip, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir üretim modellerine geçiş zorunlu hale gelmiş bulunuyor. Bununla birlikte, kolay üretilebilir ve hızlı tedarik edilebilir tasarımlar geliştirmek stratejik önem taşıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 7

En önemlisi ise tekil ürün geliştirmek yerine, entegre sistem çözümleri sunan ve belirli bir harekat konseptiyle bütünleşik çalışan çözümler üretmek modern harp ortamının temel gerekliliklerinden biri haline geldi.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 8

Bu doğrultuda, güdüm sistemleri, geleneksel mühimmatlardan farklı olarak stratejik hedefleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Günümüz dünyasında stratejik hedefler, gelişmiş hava savunma sistemleri, sığınaklar ve elektronik harp sistemleri ile korunuyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 9

ASELSAN Güdüm Sistemleri, modern harp sahasında ortaya çıkan bu tehditleri ve karşı tedbirleri dikkate alarak engelleri aşabilecek ileri teknolojiler geliştiriyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 10

Bu kapsamda, serbest süzülme ve entegre itki sistemleri sayesinde mühimmatların uzun menzillere otonom olarak erişebilmesi sağlanıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 11

Güdüm sistemlerinde kullanılan farklı tipteki arayıcı başlıklar, farklı hedef tiplerine ve karmaşık harp ortamlarına karşı yüksek isabet ve direnç kazandırıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 12

Lazer Güdüm Kiti (LGK) ve Hassas Güdüm Kiti (GÖZDE) sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyette angajman sağlarken; TOLUN IIR, kızılötesi arayıcı başlığı ile düşük yanal hasar gerektiren stratejik hedeflere karşı gece ve gündüz operasyonlarında yüksek etkinlik sunuyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 13

Geleceğin muharebe konseptlerine uygun olarak sürü kabiliyeti geliştiriliyor, böylece birden fazla mühimmat koordineli şekilde hareket edebiliyor. Çoklu taşıma ve aynı anda birden fazla hedefe eş zamanlı angajman yeteneği, platform etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 14

SADAK 4T akıllı salan sistemi ile TOLUN, hava araçlarında 8 adet kadar taşınabiliyor ve eş zamanlı olarak çoklu hedeflere angajman sağlanabiliyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 15

Güçlendirilmiş betonla korunan hedefler ve sığınaklara karşı etkin delici harp başlığına sahip TOLUN P ile parçacık etkili harp başlığı ve yaklaşım sensörüne sahip TOLUN F, stratejik hedeflere karşı etkinliği artırıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 16

Elektronik harp kabiliyetine sahip TOLUN EW, karıştırma, aldatma ve bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı caydırıcılık gücünü yükseltiyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 17

Tümleşik ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlık güdümlü 250 lb. sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip TOLUN L ise açılır kanat yapısı ve lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanal hasar kabiliyeti sağlıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 18

ASELSAN Güdüm Sistemleri, değişen küresel harp dinamiklerine hızlı uyum sağlayarak kullanıcı makamların yeni ve daha gelişmiş platformlara duyduğu ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 19

Geliştirilen yüksek hassasiyetli güdüm kabiliyetleri sayesinde aynı etkiyi elde etmek için daha az mühimmat kullanımı mümkün hale geliyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 20

Bu durum maliyet avantajı sağlarken, lojistik yükün azalmasına ve operasyonel sürdürülebilirliğin artmasına da kritik katkı sunuyor. Hassasiyet platformdan bağımsız bir yeteneğe dönüştüğünden, bu özellik uçağın ya da fırlatma sisteminin değil doğrudan mühimmatın bir niteliği oluyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 21

Platformun teknik sınırlarından bağımsız olarak mühimmatın kendi başına hedefe ulaşabilmesi operasyonel esneklik ve görev etkinliği açısından üstünlük sağlıyor. Platformdan bağımsızlık, güncel güdüm teknolojilerinin ortaya koyduğu en kritik kazanımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 22

Aynı güdüm kiti, farklı hava platformlarına veya kara lançer sistemlerine entegre edilebiliyor. Bu da kuvvet yapısında operasyonel esneklik sağlarken, müttefik unsurlar arasında müşterek harekat kabiliyetini güçlendiriyor.

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ASELSAN ezber bozuyor: Yerli güdüm sistemleri kuralları değiştiriyor - Resim: 23

Gelecekte güdüm teknolojileri, değişen tehdit setlerine paralel olarak daha otonom, dayanıklı ve esnek bir yapıya evrilecek. ASELSAN, bu gelişimin merkezinde yer alarak platform ve mühimmat kombinasyonunu bir kuvvet çarpanına dönüştürmeyi hedefliyor.

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