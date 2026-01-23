Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketi ASELSAN, dünya çapında en büyük halka açık savunma sanayii şirketleri listesinde 18. sıraya yükseldi. Şirketin piyasa değeri 27,9 milyar dolar olarak açıklandı. (Kaynak: Mavi Savunma)

Ancak analizde göz ardı edilmemesi gereken bir nokta bulunuyor: Savunma şirketlerinin toplam yıllık cirosu içinde, iç pazara yapılan satışlarla dış pazara yapılan satışların oranı kritik önem taşıyor.

Uzmanlara göre bir savunma sanayii şirketinin uluslararası alanda güçlü sayılması için cirosunun büyük kısmının dış satışlardan elde edilmesi gerekiyor. ASELSAN’ın sıralamadaki yükselişi, şirketin küresel alandaki etkinliğinin ve piyasa değerinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.