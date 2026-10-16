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Eylül 2026 verileriyle hazırlanan “Avrupa’nın en değerli şirketleri” araştırması, kıta genelindeki finansal güç dengelerini ortaya koydu. Listenin zirvesinde 670 milyar doları aşan piyasa değeriyle Hollandalı yarı iletken şirketi ASML yer alırken, Türkiye’nin en değerli şirketi ASELSAN da ilk 20 arasına girmeyi başardı.

ASML AÇIK ARA ZİRVEDE

Modern çiplerin üretiminde vazgeçilmez konumdaki EUV (aşırı ultraviyole) litografi makinelerinin dünyadaki tek üreticisi olan ASML, küresel tedarik zincirindeki bu konumu sayesinde rakiplerine büyük fark attı. En yakın takipçileri olan Birleşik Krallık merkezli HSBC ve İsviçreli ilaç şirketi Roche’un değerini neredeyse ikiye katlayan Hollandalı şirket, Avrupa’nın en değerli şirketi unvanını koruyor.

Listede öne çıkan diğer şirketler arasında 246,27 milyar dolarlık değerle Almanya’dan Siemens 4., 230,18 milyar dolarla Fransız kozmetik şirketi L’Oréal 5., 205,11 milyar dolarla İspanyol bankacılık grubu Banco Santander 6. sırada yer aldı. Danimarkalı Novo Nordisk, İrlanda merkezli Eaton ve Belçikalı içecek şirketi AB InBev de üst sıralardaki yerini korudu.

ASELSAN İLK 20'DE YER ALDI

Türkiye’nin en değerli şirketi konumundaki ASELSAN, 31,43 milyar dolarlık borsa piyasa değeriyle Avrupa’nın en değerli 20 şirketi arasına girdi. Şirketin borsadaki güncel hisse performansına göre belirlenen bu değer, önceki dönemlerde 35,60 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmişti.

BORSALARDA BANKA VE ENERJİ AĞIRLIĞI

Sıralamadaki dikkat çekici detaylardan biri, teknoloji şirketlerinin ASML dışında Avrupa genelinde sınırlı yaygınlığa sahip olması. Araştırmaya dahil edilen 42 Avrupa ülkesi incelendiğinde, borsaların öne çıkan sektörlerinin finans ve enerji olduğu görülüyor.

42 ülkenin 18'inde bankacılık, sigortacılık veya yatırım kurumları ulusal bazda birinci sırada yer alırken, 10 ülkede enerji ve kamu hizmetleri şirketleri zirvede bulunuyor. Uzmanlar, Avrupa şirketlerinin finansman arayışında geleneksel olarak banka kredilerine daha fazla bağımlı olmasının, bankacılık sektörünün borsa değerini yüksek tuttuğuna dikkat çekiyor.