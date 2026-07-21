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Kaynak: AA

Filipinler’in ev sahipliğinde Manila’da gerçekleştirilen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın genel oturumu sona erdi. Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, Orta Doğu'da tırmanan askeri hareketlilik masaya yatırıldı.

Bölge ülkelerinin temsilcileri, ABD ile İran arasında tekrar patlak veren çatışma ortamının kalıcı bir barış sağlama çabalarına darbe vurduğunu ifade etti. Taraflara askeri gerilimi artıracak eylemlerden uzak durmaları ve süreci sükunetle yönetmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Bildiride, Orta Doğu’daki tüm askeri hamlelerin ve düşmanca tutumların durdurulması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca küresel deniz ticareti açısından kritik önem taşıyan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine müdahale edilmesine, tek taraflı veya kısıtlayıcı uygulamalara yönelik endişeler dile getirildi.

Güneydoğu Asya ülkeleri, Orta Doğu’da süregelen krizin sadece bölgeyle sınırlı kalmadığına dikkat çekti. Yayımlanan metinde, devam eden gerginliğin uluslararası ticaret rotaları, tedarik hatları, enerji fiyatları, gıda arzı ve tarımsal faaliyetler üzerinde ciddi riskler oluşturduğu kayda geçirildi.