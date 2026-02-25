Karabük’te yaşayan 21 yaşındaki Ecrin Hülya Yüksel, aşçılık lisesinden mezun olduktan sonra mutfak önlüğünü bu kez babasının fırınında giydi. 40 yıllık fırıncı babasının en büyük destekçisi olan Yüksel, "erkek işi" olarak bilinen fırıncılıkta usta seviyesine gelerek kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor.

AŞÇILIK DİPLOMASIYLA FIRIN TEZGAHINA GEÇTİ



Yahya Kemal Beyatlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü mezunu olan Ecrin Hülya Yüksel, eğitimini tamamladıktan sonra 4 yıl önce babasının yanına geçti. 40 yıllık tecrübeye sahip babasına destek olmak amacıyla işe başlayan genç kadın, fırının her aşamasında aktif rol alıyor.

"NEREDE EKSİK VARSA ORADAYIM"

Fırında sadece tezgahtarlık yapmayan Yüksel, işin mutfağında da usta iş çıkarıyor. Ramazan ayının yoğun temposunda babasını bir an bile yalnız bırakmayan genç aşçı, yaptığı işleri şöyle özetliyor: Ramazan pidesine "tırnak" atmak, ekmek dizmek ve fırına vermek, servis ve sevkiyat süreçlerini yönetmek, müşteri kabulü ve tezgahtarlık.



"KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ YER GÜZELLEŞİYOR"



Fırıncılığın zorlu mesai saatlerine rağmen işini severek yaptığını belirten Yüksel, çevresindeki insanlara da örnek oluyor. Özellikle akşam saatlerinde pideye tırnak vuruşunu izlemek isteyen müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

"Fırında tek kadınım. Gece 1’de başlayan mesaimiz gün boyu sürüyor. Bir kadının pideye tırnak vurması insanların alışık olduğu bir durum değil ama kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor."



DÖRT KIZ KARDEŞİN BAYRAĞI ECRİN’DE



Yüksel ailesinde fırıncılık bir gelenek haline gelmiş durumda. 4 kız kardeşin en küçüğü olan Ecrin, ablalarının evlenip ayrılmasının ardından babasının yanındaki tek destekçi olarak kaldı. Ramazan ayında 24 saat esasına göre çalışan işletmede, teyzesiyle birlikte omuz omuza vererek Karabüklülere hizmet veriyor.

FIRINCILIK MESLEĞİNİ KADINLARA TAVSİYE EDİYOR



AA' muhabirine konuşan Yüksel ,fırıncılığın sadece erkeklerin yapabileceği bir iş olmadığını vurgulayarak hemcinslerine şu çağrıda bulunuyor: "İşimi severek yapıyorum ve tüm kadınlara fırıncılığı tavsiye ediyorum. Biz her yerde var olabiliriz."