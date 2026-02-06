Antalya’nın Manavgat ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’ne ait faal olmayan bir tesiste meydana gelen milyonluk hırsızlık olayları jandarma ekiplerince aydınlatıldı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan malzemelerin çalındığı belirlendi.

Ulukapı Mahallesi’nde bulunan ASAT Su Temin Projesi Tesisinde farklı tarihlerde üç ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Son olayda tesis içerisindeki 10 tonluk vinç, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki merdiven korkulukları, iki adet 500 kilogramlık demir kapı ile rögar ızgaralarının kesilerek götürüldüğü tespit edildi. Daha önceki tarihlerde ise binlerce metre bakır elektrik kablosunun çalındığı ortaya çıktı.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, kamera görüntüleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile çeşitli analiz programları kullanıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin gece saatlerinde oksijen tüpüyle metal keserek hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Çalışmalar sonucunda Y.D., H.B.A. ve Ö.Ö. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan metal ve elektronik malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.