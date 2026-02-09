Bir apartmanda haftalardır çözülemeyen asansördeki yoğun idrar kokusu, sonunda güvenlik kameraları sayesinde aydınlatıldı. Sürekli tekrar eden koku nedeniyle apartman yönetimi harekete geçti ve asansör içi ile kat kameraları detaylı şekilde incelendi.

ŞİKAYETLER ARTINCA KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Apartman sakinlerinin ortak şikayeti haline gelen kötü koku, temizlik yapılmasına rağmen kısa sürede yeniden ortaya çıkıyordu. Bunun üzerine yönetim, sorunun teknik bir arızadan değil insan kaynaklı bir durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarını kontrol etmeye karar verdi.

GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İncelenen kamera kayıtlarında, bir kişinin asansör kabini içerisinde idrarını yaptığı net şekilde tespit edildi. Görüntülerin ardından olayın faili belirlenirken, apartman yönetimi gerekli hukuki süreci başlattı.

APARTMAN SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından apartman sakinleri duruma tepki gösterdi. Uzun süredir herkesin ortak alanı olan asansörün bu şekilde kirletilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, benzer durumların yaşanmaması için ek önlemler alınacağı açıklandı.

HUKUKİ SÜREÇ GÜNDEMDE

Apartman yönetimi, hem maddi zarar hem de ortak yaşam alanlarının ihlali gerekçesiyle hukuki yollara başvurulabileceğini duyurdu. Ayrıca asansör temizliği ve dezenfeksiyonu için ek masraf yapıldığı da belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olay kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar, ortak yaşam alanlarında yaşanan benzer sorunlara dikkat çekerken, apartmanlarda denetim ve yaptırımların artırılması gerektiğini savundu.