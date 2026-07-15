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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak üzerinde bulunan 11 katlı apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre apartmanda yaşayan Hazne Öztürkmen, binanın 7'nci katında arızalanan asansörde sıkıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hazne Öztürkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, asansörde meydana gelen olayın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.