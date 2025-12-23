Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 26 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin dava devam ediyor.

Olayın ardından yürütülen soruşturmalarda asansörün tasarımı, montajı, muayenesi ve bakımından sorumlu firma yetkilileri hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda bazı sanıklar beraat ederken, dört sanığa 2 yıl 11 ay ile 5 yıl 6 ay 20 gün arasına değişen sürelerde hapis ve meslekten men cezası verilmişti.

Ertaş ailesi kararı istinaf mahkemesine taşımıştı.

Davanın 4. duruşması, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Duruşmada Zeren Ertaş'ın ailesi, aile avukatları ile "Zeren için adalet" sloganıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri ve Zeren Ertaş'ın arkadaşları da izleyici olarak katıldı. Duruşmaya davalılar tarafından ise iki sanık katıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Mahkeme hakimi, salon kapasitesi kadar izleyiciyi duruşma salonuna kabul ederken dışarıda kalan izleyiciler, kapının açık kalmasına itiraz etti. Salon önünde yaşanan tartışma üzerine güvenlik görevlileri çağrıldı.

Salona giriş talebinin yinelenmesinin ardından mahkeme hakimi ayakta izleyici alınmasını kabul etti.

'MAKİNE MÜHENDİSLERİNİ UYARMAK GİBİ BİR GÖREVİM BULUNMAMAKTADIR'

Yurttaki asansörleri yapan Teknolife firmasında elektrik-elektronik mühendisi olarak çalışan Nuri M., "Son bilirkişi raporunda tarafıma suç istinat edilmiş, kabul etmiyorum. Ben elektrik elektronik mühendisi olarak görev yapıyorum. Benim işim, elektrik bileşenleriyle ilgili hesapları yapmaktır. Bunun dışında herhangi bir sorumluluğum yoktur. Raporda belirtildiği şekilde aynı iş yerinde çalıştığım makine mühendislerini uyarmak gibi bir görevim bulunmamaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunda hatalı uygulamalar yaptığımdan bahsedilmektedir. Ancak neyi hatalı yaptığım hususunda somut bir delil bulunmamaktadır" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Teknolife firması çalışanı Halit A. duruşmada verdiği ifadesinde, "Raporda tarafıma istinat edilen suçları kabul etmiyorum. Benim kontrol etmem gereken kısımlar ile ilgili ne bir kanun ne de bir yönetmelik bulunmamaktadır. Raporda da buna ilişkin bir açıklık yoktur. Bunları kontrol etmesi gereken kişiler, yapı denetim firması ve belediye yetkilileridir. Benim uygulama projesinin hazırlanmasında, kontrol edilmesinde bir dahilim söz konusu değildr. Bu nedenle raporu kabul etmiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatları ayrıca, mahkeme heyetinden yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

'ASANSÖR BAKIMLARI YAPILMADI'

Ertaş ailesi avukatı Sena Şevval Amasya, yeni bilirkişi raporu talebinin reddini talep ederek şunları söyledi:

"Yeni bilirkişi raporu talep edildi. Dosyada bulunan raporun yeterli olduğu ve yeni raporun yargılamayı uzatacağı kanaatindeyiz. Bilirkişi raporu sadece yapım aşamasındaki bir kusurdan bahsetmiyor. Yurttaki diğer asansörler de bozuk olduğu için o gün çoğu kişi o asansörü kullanmış. Asansörleri yapan Teknolife firması aynı zamanda yaklaşık sekiz ay bu asansörlerin bakımını da üstlenmiştir. Ama raporda kontrollerin yapılmadığı söyleniyor. Biz, bu rapor doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz."

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık müdafilerinin yeni bilirkişi raporu alınması talebinin reddedilmesi, sanıklar Mustafa B., Halil T., Uğur İ., Ramazan H. A. ve Nuri M.'nin “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirirken; Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Nuri M. hakkında verilen beraat kararının kaldırılarak mahkumiyetine karar verilmesini talep etti.

Savcının mütalaasını açıklarken olayın gerçekleştiği anlarla ilgili ifadeleri sırasında Zeren Ertaş'ın annesi gözyaşlarını tutamadı.

'HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTİYORUZ'

Savcının mütalaasını sunmasının ardından söz hakkı verilen baba Akın Ertaş, Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve herhangi bir indirim uygulanmamasını istiyoruz. Bizim hayatımız mahvoldu. Ben 19 yaşındaki gencecik kızımı toprağa verdim. Benim hayatım mahvoldu" ifadelerini kullandı.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUM

Anne Serpil Ertaş ise "Herkesin biraz empati yapmasını istiyorum. Kendilerini benim yerime koysunlar. Kendi çocukları olarak düşünsünler. Benim bundan sonraki hayatımı düşünsünler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada, savcı mütalaasına ilişkin tarafların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme başkanı ara kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve yeni bilirkişi raporu talebinin reddi ile sanık tarafının esasa ilişkin savunmaları için ek süre verilmesine, sanık müdafileri tarafından bilirkişi raporunu hazırlayan bilirkişilerin tanık sıfatıyla dinlenmesi talebinin de yargılamaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine hükmetti.

Duruşma 17 Şubat saat 14.00'e ertelendi.