Zeren Ertaş davasında tüm sanıklara beraat

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 26 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciasına ilişkin davada karar açıklandı. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan tüm kamu görevlilerinin beraatine hükmetti.

Savcının "Tutuklama" Talebine Rağmen Beraat Çıktı

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların "taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. hakkında beraat kararı vererek ailenin ve kamuoyunun beklentisinin aksine bir hükme imza attı.

Acılı Annenin İsyanı: "Ben Çocuğuma Ne Diyeceğim?"

Kararın açıklanmasıyla birlikte adliye önünde sinir krizi geçiren anne Serpil Ertaş, gözyaşları içinde karara tepki gösterdi. Kızının sadece eğitim görmek için yurtta kaldığını vurgulayan anne Ertaş, "Yurt müdürünü suçsuz buldu? Kim suçlu? Zeren mi suçlu? Ablanı öldürenler suçsuz bulundu mu diyeceğim oğluma?" sözleriyle yürekleri dağladı.