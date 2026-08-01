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Kaynak: İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen iş kazasında, inşaatta çalışan bir işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında İşletme Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, eski trafik lojmanlarının karşısında bulunan bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, inşaatta görev yapan B.D. (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 4. katından asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Tatvan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.