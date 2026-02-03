MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihinde DEM milletvekillerine yönelik attığı adım ve sonrasındaki açıklamalarla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesiyle ilerledi. İmralı süreci, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrıları ve terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'daki silah yakma töreniyle sürdü. Süreç, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, dün yaptığı açıklama toplumun yüzde 75'inin İmralı sürecine evet dediğini açıklamıştı. Anketler Yayman'ı yalanladı.

ASAL Araştırma 26 ilde gerçekleştirdiği son anketinde 16- 24 Ocak tarihlerinde 2 bin vatandaşa "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?" diye sordu.

Dikkat çeken anket sonuçlarına göre sürece "Olumlu" diyenlerin oranı yüzde 56,6 olurken "Olumsuz" diyenlerin oranı yüzde 32,7 oldu." Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranının ise yüzde 10,7 olduğu görüldü.